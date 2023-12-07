Bekçilerin hastaneye gitmesi için ikna edemediği evsiz, ölü bulundu

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 23'üncü Sokak'ta, sabah saatlerinde, kullanılmayan iş yerinin önünde hareketsiz yatan ve çevre esnafı tarafından da tanınan evsiz kişiyi gören taksiciler, soğuktan korumak için üzerini bez parçasıyla örttü. Bir süre sonra kişinin hareket etmediğini gören taksiciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, incelemesinde, evsiz kişinin hayatı kaybettiğini belirleyince durum polise bildirildi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cebindeki hastane barkodundan kimliği belirlenmeye çalışıldı. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Engin Ömürtay olduğu tespit etti. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömürtay'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ömürtay'ın gece saatlerinde kendini iyi hissetmediği, bekçiler tarafından hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

'GÜN İÇİNDE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ'

Ömürtay'ın öldüğü yerin karşısında taksicilik yapan Ahmet Boz, "Burada ölü bulunan evsiz adam için dün gün içinde birkaç kez sağlık ekibi geldi ama onlarla gitmek istemedi. Saat 03.00-04.00'te biz nöbetteyken haline üzülen bir kadın, 'Yardım eder misiniz?' dedi. Biz de 'Gün içinde sağlık ekipleri geldi ama onlarla gitmiyor' dedik. 'Şimdi de gitmiyor yine gitmez' deyince buraya bekçi arkadaşları yönlendirdiler. Onlar da geldi, zorlayınca bulunduğu yerden kalkarak oturdu ama yine de gitmedi. Kendi rızası olmayınca da bekçiler bir şey yapamadı. Biz de sabah geldiğimizde ölü olduğunu gördük. Durumu polise bildirdik" dedi.