Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda Baykar ile ASELSAN arasında CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, İHA'ların en önemli ve kritik faydalı yük bileşenleri arasında kamera modülünün yer aldığını söyledi.

ASELSAN'ın bu konuda hızlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, CATS'in ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduklarını bildirdi.

İkinci Karabağ Harekatı kapsamında SİHA'ların başarısı sonrasında daha önce Kanada'dan tedarik edilen sistemler için ambargoyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "1 ay gibi sürede ASELSAN kameralarının entegrasyonu yapıldı ve bu kameralar hem ülkemize teslim edildi hem de 5 ülkeye ihraç edildi. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeylerde ülkemiz lehine iyi sonuçlar çıkıyor. İnşallah durmadan ilerleyerek, bu sistemleri daha da geliştirerek, olgunlaştırarak dünyanın en iyi teknolojilerini ortaya koyacağız. Bu tür ürünler sadece SİHA ile değil, kendi başına da ihraç edilebilir hale gelecek." dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de CATS'in yoğun bir çalışmayla geliştirildiğini anlattı.

Bunların platformda, sahada denenmesi, yetkinliğini ispatlaması gerektiğini dile getiren Görgün, şunları kaydetti:

"Özel bir teşekkürü Haluk Bey, Selçuk Bey ve Baykar ailesi hak ediyor. Gelinen noktada ASELSAN'ın geliştirdiği kameraya güvenerek sahada kullanılabilir hale gelmesini sağladılar. Ciddi çalışmalar yapıldı. Bunun gelişmesinde Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleri var, ilgili dairede görev yapan arkadaşlarımızın, kahraman Türk subaylarının katkıları var. Hep beraber güçlerimizi, enerjimizi ülkemizin ihtiyacı olan bir alanda birleştirdik ve böyle bir ürün çıktı. Bize verilmeyen bir ürünü, başka ülkelere ihraç etmeye başladık. Gerçekten bir başarı öyküsü. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Bayraktar ve Görgün, günün anısına birbirlerine CATS ve Bayraktar TB2 maketlerini hediye etti.

SAHA EXPO'da ayrıca Baykar ve İŞBİR Elektrik arasında Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması imzalandı.