Barcelona bir yıldızına daha veda etti

Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Katalan ekibi bir yıldızına daha veda etti. Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından Antoine Griezmann da takıma veda etti. Messi ve Griezmann geçtiğimiz sezon Barcelona'nın en çok kazanan iki oyuncusu konumundaydı.

Geniş kadrosunu azaltarak içinde bulunduğu ekonomik krize çözümler arayan Barcelona, Griezmann dışında Emerson Royal, Rey Manaj ve Moriba Kourouma ile de yollarını ayırdı.

Emerson Royal'i, 25 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımına, Moriba Kourouma'yı da 16 milyon avro artı başarıya bağlı 6 milyon avro bonus ödemesi karşılığı Almanya'nın Leipzig takımına gönderen Barcelona bu transferlerden 41 milyon avro gelir elde etti. Katalan ekibi Griezmann'ın takımdan ayrılmasıyla senelik 35 milyon avro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

La Liga, ekonomik sorunların etkisiyle yaz transfer döneminde Avrupa'nın diğer büyük liglerinin gerisinde kaldı. Transfer döneminde İngiltere'de Premier League kulüpleri toplamda 1 milyar 330 milyon avro ile en fazla parayı harcadı.