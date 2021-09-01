AjansHaber.com.tr Spor Barcelona bir yıldızına daha veda etti

Barcelona bir yıldızına daha veda etti

Barcelona, Lionel Messi'nin ardından bir yıldızına daha veda etti. Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e kiralık olarak gönderilmesi transfer sezonunun sürprizi oldu.

Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Katalan ekibi bir yıldızına daha veda etti. Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından Antoine Griezmann da takıma veda etti. Messi ve Griezmann geçtiğimiz sezon Barcelona'nın en çok kazanan iki oyuncusu konumundaydı.

Geniş kadrosunu azaltarak içinde bulunduğu ekonomik krize çözümler arayan Barcelona, Griezmann dışında Emerson Royal, Rey Manaj ve Moriba Kourouma ile de yollarını ayırdı. 

Emerson Royal'i, 25 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımına, Moriba Kourouma'yı da 16 milyon avro artı başarıya bağlı 6 milyon avro bonus ödemesi karşılığı Almanya'nın Leipzig takımına gönderen Barcelona bu transferlerden 41 milyon avro gelir elde etti. Katalan ekibi Griezmann'ın takımdan ayrılmasıyla senelik 35 milyon avro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

La Liga, ekonomik sorunların etkisiyle yaz transfer döneminde Avrupa'nın diğer büyük liglerinin gerisinde kaldı. Transfer döneminde İngiltere'de Premier League kulüpleri toplamda 1 milyar 330 milyon avro ile en fazla parayı harcadı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TVF Başkanı Üstündağ: Meryem Boz takıma katıldı
Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli açıklandı
Milli okçular Cüre ve Korkmaz gümüş madalya aldı
Türkiye’nin rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Milli Takım zorlu Karadağ sınavında
Falcao'nun Galatasaray macerası sona erdi