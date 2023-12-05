AjansHaber.com.tr Yaşam Balıkesir'de terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Bandırma ve Burhaniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sağanak geliyor
4 gündür kayıptı: Denizde cansız bedeni bulundu
TCDD 62 işçi alacak
Tokat’ta yolcu otobüsüne tüfekli saldırı!
Elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
Ağrı'da zincirleme kaza: 19 yaralı
15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!