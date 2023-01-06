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Bakan Yanık: Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı başvuruları başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda başvuruların başladığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda başvuruların başladığını açıkladı.

Bakan Yanık şeker ölçüm cihazı yardımına ilişkin paylaşımında ''Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz. Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı”na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler.'' ifadelerini kullandı. 

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