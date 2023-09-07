Bakan Şimşek açıkladı: Maaş zamlarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, de OVP'ye yönelik "Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz." dedi.

"Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın." diyen Şimşek, "G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net. İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu kaydeden Şimşek, "İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek

vereceğiz." dedi.

Önce rezervleri güçlendireceklerini ifade eden Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti.

"Yeni bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz"

İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyleyen Şimşek, amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti.

Maaş zamlarında yeni dönem

Bakan Şimşek kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.