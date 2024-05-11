Bakan Özhaseki'den tasarruf adına ilk adım geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin bir çok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Özhaseki, Hatay'a yaptığı ziyarette tasarrufa dair ilk adımları attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Hatay'a milletvekilleri, belediye başkanları ve valilerin de olduğu bir otobüsle gitti.

Yolculuk sırasında konuşan Özhaseki, "Bir taraftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan da muhabbete vesile oluyor. 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın da bir brifingi vardı kabinede. Bizler de canıgönülden katılıyoruz. Bazen protokolle giderken arkamızda 200 araçlık konvoy oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlar. Şimdi ona da dikkat ederek tek bir araçta gidip geliyoruz. Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, "Pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız" demişti.