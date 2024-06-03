Bakan Özhaseki'den sıcaklık uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre yurdun genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZHASEKİ, OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARDI

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Bakan Özhaseki, “Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.” dedi.