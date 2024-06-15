Bakan Özhaseki’den Şahin ailesine ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen “Yerinde Dönüşüm” Projesine başvurarak aldığı hibe ve kredi desteğiyle evini yerinde dönüştüren Adıyamanlı Şahin ailesini ziyaret etti. Yerinde Dönüşüm ile 4 daireden oluşan bir bina yaptıklarını söyleyen Mustafa Şahin, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, emeği geçen arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. Bugünlere kavuştuk.” dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARA VURGU YAPTI

Bakan Mehmet Özhaseki, depremin ardından konutların bir an önce yapılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bir taraftan hazine arazilerinde, bir taraftan da şehir merkezlerindeki rezerv alanlarda çalışmalara başladık. Bir yandan da sizler gibi evini yerinde yapmak isteyenlere destek sağladık. Yüz binlerce ev yapmak için gayret ediyoruz.” diye konuştu.

KALP İŞARETİ HERKESİ GÜLÜMSETTİ

Ziyaret sırasında samimi anlar da yaşandı. Ailenin küçük torununun fotoğraf çekimi sırasında objektiflere kalp işareti yapması herkesi gülümsetti.

BAKAN ÖZHASEKİ, "ELİMİZ KİRLİ" DİYEN İŞÇİNİN ELLERİNİ TUTUP, "ALLAH İŞİNİZİ RAST GETİRSİN” DEDİ

Öte yandan Bakan Mehmet Özhaseki, Yenimahalle’deki inşaat alanında gezerken; müteahhit ve teknik personel ile de bir araya geldi. Ardından işçilerin yanına giden ve onlarla tokalaşan Bakan Özhaseki’ye içlerinde bir işçi ‘Elimiz kirli’ diyerek elini uzatmaya çekindi. İşçilerin ellerini daha sıkı kavrayan Bakan Özhaseki, "Allah işinizi rast getirsin" diyerek hepsiyle tokalaştı.