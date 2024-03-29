Bakan Özhaseki: Sıfır Atık ile ülke ekonomisine 185 milyar TL kazandırdık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası hâline gelen “Sıfır Atık Hareketi,” Birleşmiş Milletler tarafından (BM) “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesiyle bu yıl da dünyanın dört bir tarafında önemli isimlerin katıldığı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

“Sıfır Atık Hareketi”nin ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine de 185 milyar TL geri kazandırdık.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık Hareketi,” 2017 yılı Haziran ayında; israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefiyle başlatılmıştı.

“SAYGIDEĞER EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE SIFIR ATIK, BİR DÜNYA MARKASI HÂLİNE GELDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin sahip çıkıp tüm dünyaya tanıtmasıyla Sıfır Atık, küresel bir çevre hareketine dönüştü ve bir dünya markası hâline geldi. Sıfır Atık’ın bir dünya markası hâline gelmesini sağlayan, bir çevre hareketinden dünya çapında bir markaya dönüşümünde öncü olan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ve çevre konusundaki hassasiyeti ile bizlere her daim örnek olan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na ilk imzayı atan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevremizi korumak, Sıfır Atık bilincini oluşturmak ve daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çalışmaları doğrultusunda “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu ve Başkanlığını da Emine Erdoğan Hanımefendi üstlendi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katkılarıyla, Türkiye tarafından BM Genel Kurulu’na sunulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Sıfır Atık Uygulamalarının Teşvik Edilmesi’ kararı, 105 ülkenin eş-sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilerek 30 Mart gününün ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak kutlanılması kararlaştırıldı. Böylelikle Sıfır Atık, Türkiye’den dünyaya taşınan milli bir marka hâline geldi. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hamlesine Sıfır Atık Hareketi’yle büyük bir katkı sunmaktır. İnşallah çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde daha temiz ve daha güzel bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“59,9 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILDI”

“Sıfır Atık Hareketi”nin ülke ekonomisi için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine 185 milyar TL geri kazandırdık.” dedi.

‘Sıfır Atık’ uygulamasıyla israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladıklarını belirten Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Hareketi ile 2017-2023 dönemi içerisinde 29,3 milyon ton kâğıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal ve 16,2 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

“GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 35 OLDU”

2017 yılında yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranını, 2023 yılında yüzde 35'e yükselttiklerini belirten Bakan Özhaseki, “2035'e kadar bu oranı yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde, birçok ağaç da kesilmekten kurtulacak ve ekonomik olarak büyük getirisi olacak.” dedi.

DÜNYA ‘SIFIR ATIK GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR

“30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla ABD’nin New York şehrinde bulunan BM Genel Merkezi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalara, dünya çapında birçok önemli isim katıldı. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin de video mesaj yoluyla katıldığı kutlamalar, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin katılımı ile 27 Mart’ta New York'ta BM Genel Merkezi’nde, uluslararası kuruluşların, daimi temsilciliklerin ve dış misyonların katılımı ile Roma’da BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Merkezi’nde, Cenevre’de BM Ofisinde, UNEP ve UN Habitat iş birliği ile Nairobi’de BM Ofisinde, 28 Mart’ta Viyana’da BM Merkezinde, Paris’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Kutlamalar, 2 Nisan’da Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Oditoryumunda yapılacak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ‘SIFIR ATIK’ ETKİNLİĞİ

“30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü,” deprem bölgesindeki illerde de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, çocukları bilgilendirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için birçok etkinlik düzenlendi. 27 Mart’ta Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlayan etkinlikler, 28 Mart’ta Adıyaman’da çok sayıda depremzede çocukların ve ailelerinin katılımıyla devam etti.

“30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” kutlamalarına katılan depremzede çocuklar, sıfır atık atölyesi ve çocuk etkinlikleri ile hem eğlendiler hem de sıfır atık konusunda bilgilendiler. Etkinliklerde, çocuklar arasında Hacivat ve Karagöz oyunu, sıfır atık bilgi yarışmaları, müzik eğlence aktiviteleri düzenlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Sıfır Atık bilgi yarışmasında başarılı olan ilk 5 çocuğa ise içerisinde sıfır atık oyunu bulunan sırt çantası hediye edildi. Diğer çocuklara ise, “Mavi Gezegen Dedektif, Çevre Çocuk ve Ramazan Günlüğü“ dergileri dağıtıldı. Etkinlikler, 29 Mart’ta Malatya’da, 30 Mart’ta da Van’da devam edecek.