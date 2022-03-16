Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Fransa'da Cannes'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu yılsonu itibariyle belli seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneye indirme konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz" dedi.

Bakan Nebati, gıdada ve elektrikte indirim yaptıklarını hatırlatarak, "Baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı, kur korumalı mevduatın, döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye soktuğunu ifade etti ve Türkiye'de serbest piyasa ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu dile getirdi.