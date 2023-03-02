Bakan Kurum'dan kalıcı konut mesajı: En hızlı aksiyonu alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücü ile çalışmaktadır. Son ana kadar çalışacağız. Adıyaman ve 10 ilimizi güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Acıları dindirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enkaz kaldırma, çadır kurma, konteyner kentlerin kurulması çalışmalarını koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirme gayretindeyiz.

Bugün valilierimiz ile belediye başkanlarımız ile, STK'larla, kanaat önderleri ile fikir alışverişi yaptık. İnşada Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentisi nedir, istişare ettik. Yeni yerleşim yerlerini de beraberce belirledik. 85 milyon bir aile olarak bir ve beraber olacağız. Bu zor günleri atlatmak anlayışı ile yeni Adıyaman'ı, yeni Gölbaşı'nı, yeni Besni'yi inşa etmek amacıyla çalışacağız.

AFAD'ın koordinasyonunda şehirlerdeki geçici yerleşim alanlarının kurulumunu sürdürüyoruz. Adıyaman'da 3 bin konteyner kurma çalışmamız sürüyor. Prefabrik yapılarımızın temelleri atıldı. 10-15 güne teslim edilmeye başlanacak. Yaşam alanları ile geçici barınma ihtiyaçları giderilecek. Hasar tespit çalışmalarımız tüm illerde devam ediyor. Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine geldik. 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 binada inceleme yapıldı, 604 bin 858 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespiti yaptık.

Şehirlerimizin, tarihine, dokusuna, en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu alacağız. Bir saat, bir dakika önce evlerini verebilmek için çalışıyoruz. İlk etapta 319 bin konutun ihalesini yapacağız. Mikro bölgeleme, zemin etüdü çalışmasıyla çalışmasına başlıyoruz.

13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Arazisi uygunsa oraya yapacağız. Değilse arazileri kamulaştırarak yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana 12 bin781 konutumuzun sözleşmelerini imzlaayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarı ile 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış oluyoruz.