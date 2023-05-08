Bakan Kurum ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına katılım sayısını açıkladı

Üsküdar’da İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma programına katılan Bakan Kurum, köklü mahalle kültürünü yaşatan, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlayan site ve tesis yöneticileriyle ikinci kez bir araya geldiklerini ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çok kıymetli olduklarını ifade etti.

“Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 585 bin bağımsız bölüm için 118 bin bina bazında başvuru yapılmıştır, bu ne demek biliyor musunuz, bu; 2.3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'da 1,5 milyon konutluk “Yüzyılın Dönüşümü”nü hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletimizden’ dedik ve şunun altını önemle çiziyorum ki bugün İstanbul'da başladığımız bu dönüşüm el ele vatandaşlarımızla birlikte el ele vereceğimiz, gençlerimizle, kadınlarımıza işte burada birbirinden kıymetli site yöneticilerimizle birlikte Yüzyılın Dönüşümü Hamlesidir. Şu anda İstanbul'un bu tarihi dönüşümünde Yüzyılının Dönüşümünde ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayalım da herkes milletimizin, kardeşlerimizin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Üsküdar'dan bir duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılmıştır. 118 bin bina bazında başvuru yapılmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu; 2,3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek. Mademki site ve tesis yöneticilerimiz sosyal devlet uygulamalarının tesisi için mücadele ediyor. O zaman bilinmelidir ki bu dönüşüm devletimizin millet namına, milletin hayrına elini taşın altına koymasıdır. Türkiye'nin gördüğü en büyük sosyal devlet uygulamalarından bir tanesidir. Burada sizlerin huzurunda İstanbul'umuza bir kez daha söz veriyoruz. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacak. İstanbul'da hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak hiçbir gencimiz afetlere karşı kendini güvensiz hissetmeyecek. Ve hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda Türkiye'nin güçlü şehirlerini, Türkiye'ye yüzyılına hazırlamak için 81 ilde milyarlarca lira yatırım yaptık. 3,3 milyon konutu dönüştürüp, 1.2 milyon konutlar yeni, sağlam konutlar inşa ettik”

Bakan Kurum, Türkiye’nin 1950'lerden sonra kırsaldan kente yoğun göç akını ile birlikte beraberinde düzensiz yapılaşma, çarpık kentleşme ve kontrolsüz büyümeyi getirdiğini belirtirken, “Bugün şehirlerimizde görülen sağlıksız yapılaşmanın arkasında da bu süreç vardır. Biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda Türkiye'nin güçlü şehirlerini, Türkiye'ye yüzyılına hazırlamak için 81 ilde milyarlarca lira yatırım yaptık. İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'de gecekondulaşmayı, çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için var gücümüzle mücadele ettik. Afetlere karşı dirençli binalar ve şehirler inşa etmek için hukuki, kanuni düzenlemeler, yeni imar planları, toplu konut uygulamaları, yapı denetim sistemi, riskli alanlarda, rezerve yapı alanlarında yine tespiti ile birlikte devrim niteliğinde pek çok projeye imza attık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte bugüne kadar 3.3 milyon konutu dönüştürüp, TOKİ’mizle tam 1.2 milyon yeni, sağlam, O bizim kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi yansıtan konutlar İnşa ettik.” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hamlesiyle başlattığı ve 2012'den bu yana güçlenen tesisleşme büyük bir hız kazanarak daha da büyüme etkisi göstermiştir”

TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda, her binada görevlinin, blok yöneticilerinin olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Daha geniş alanlarda site yönetimlerimiz hizmet veriyor. Yine binalarda; sitelerde kat görevlileri var, yöneticilerimiz var. Sizler İşte bu süreçlerin amir gücünüz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hamlesiyle başlattığı ve 2012'den bu yana güçlenen tesisleşme büyük bir hız kazanarak daha da büyüme etkisi göstermiştir. Ve şu anda sektörümüz 2 milyonu aşkın kişiyi istihdam etmektedir, yaklaşık 5 milyon dairede 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. 20 milyon vatandaşımız sizlerin yapmış olduğu hizmetleri almaktadır. Bu çalışmalara katkı sağlamak için de yine 9 Aralık'ta site yöneticilerimizle bir araya gelmiş ve katıldığımız o zirvede site yöneticilerimiz de bizden taleplerde bulunmuştu. Biz de gereken çalışmaları yaptık ve tam bir ay sonra Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Orada söz verdik bir ay içinde kurduk. Böylelikle sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, sizlerle birlikte sektörümüzün önünü daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Site yöneticilerimizin yüzde 18 KDV yüküyle alakalı gelen talepleri konusunda durum tespiti yapıp, çözüm önerilerimizi hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz”

Milletin mutluluğunu sağlamak üzere; muhteşem Türk şehirlerini yeniden kurmak için çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Bu kutlu hedef için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. Ve siz değerli kardeşlerimize de bugün yine gelen talepler doğrultusunda yeni müjdelerimiz, haberlerimiz var. Birincisi; site yöneticilerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı talepleri olmuştu. Biz de bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz ve inşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağız. Hazine Maliye Bakanlığı’mızla birlikte bu çalışmayı site yöneticilerimizden gelen talep doğrultusunda yapacağız ve vatandaşlarımızın yine sitelerin yükünü hafifletmek adına KDV’de gerekli düzenleme yapmak suretiyle bu iyileştirmeyi sitelerimize ve vatandaşlarımıza sunmuş olacağız.” dedi.

“Herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak, mesleki standartları belirleyip, yetkin isimlere bu hakkı verip, ilgili düzenlemeyi hayata geçireceğiz”

Tesisleşmenin büyük bir hızla devam ettiği bu süreçte site ve tesis yöneticilerinin de hizmet kalitesinin arttırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bu anlamda yeterliliği teoride ve pratikte ölçerek asgari standartlar belirleyeceğiz. Ve bunu düzenleyecek bir denetleyici birimin kurulması için de en kısa sürede çalışmaları başlatacağız. Yani burada herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Bu işi seven, kendisini adayan insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Mesleki standartları sizlerle, buradaki kardeşlerimizle belirleyerek, tıpkı müteahhitlik sektöründe olduğu gibi. Nasıl onlara bir belge veriyor, standartları sağlayan yetkin isimlere bu hakkı tanıyorsak, aynı anlayışla site yöneticilerimizin de yeterliliklerine göre bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu çok önemli. Yani elma ile elma yarışacak. Burada önüne gelen site yöneticisi olmayacak. Yani bu işi yapan ehliyetli, liyakatli, bu işe emek harcayan, alın teri döken kardeşlerimizle birlikte inşallah bu düzenlemeyi vatandaşlarımızın huzuru için, mutluluğu için hayata geçiriyor olacağız.” diye konuştu.

“300-400’den fazla nüfusu olan sitelere vatandaşlarımıza hizmet edecek güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme çalışmalarında son aşamaya geldik”

İçişleri Bakanlığı ile geçtiğimiz yıl bir çalışmalarının olduğunu da vurgulayan Bakan Kurum, “300-400'den fazla nüfusu olan sitelere, sizlerin talepleriyle birlikte orada sizlerle, vatandaşlarımıza hizmet edecek güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme çalışmalarında da artık son aşamaya geldik. Düzenlememizi hazırladık, inşallah yasama süreci içerisinde bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur ittifakımızın kazanacağı zaferlerden sonra bütün bu sözlerimizi de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi uhdesinde milletvekillerimizle, Cumhur ittifakımızın desteğiyle yasal güvene kavuşturacağız. Aldığımız kararlar, alacağımız kararlar, atacağımız tüm adımlar site yöneticilerimiz için, sizler için tesis yöneticilerimiz için, şehirlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

“Sizler en temel ifadeyle 7’sinden 70'ine, vatandaşa hizmet eden ve bu işi milletimizin gönül rızasıyla yapan insanlarsınız, dolayısıyla bizi en iyi sizler anlarsınız”

Site ve tesis yöneticilerine seslenen Bakan Kurum, “Sizler en temel ifadeyle 7’sinden 70'ine, vatandaşa hizmet eden ve bu işi milletimizin gönül rızasıyla yapan insanlarsınız. Dolayısıyla bizi en iyi sizler anlarsınız. Çünkü sizlerle birlikte beraber çalışıyoruz; yol arkadaşıyız, mesai arkadaşıyız. Bugün hangi görüşten olursak olalım hepimizin içten içe şunu çok iyi hissettiğini biliyoruz. Türkiye yeni bir hikâye yazmaya hazırlanmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Milletimiz, yol arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla el ele verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz”

5 yıldır her afette milletin, vatandaşın yanında olduklarını ifade eden ve aynı motivasyonla çalışmalarını sürdüreceklerinin sözünü veren Bakan Kurum, “Milletimiz, yol arkadaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla el ele verip Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Bu duygularla sözlerimi tamamlarken, buraya gelen, bizi yalnız bırakmayan tüm site yöneticilerimize, ayrıca kıymetli dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”