Bakan Kurum Düzce'de yıkım çalışmalarına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım’da 5.9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce merkez, köy ve ilçelerinde incelemelerde bulundu, ağır hasarlı konutlardaki yıkım çalışmalarını yerinde izledi.



Toplam 181 ağır hasarlı bina tespit edilen Düzce’de Bakan Kurum; sırasıyla Taşlık Köyü, Gölyaka ilçesi, Çilimli Mahallesi, Gökçe Köyü, Yenimahalle, Şerefiye Mahallesi ve Camikebir Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada ağır hasarlı yapıları inceleyen Bakan Kurum, konteyner ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Bakan Kurum, ağır hasar gören Gölyaka ilçesindeki 6 daire, 2 dükkânın ve Çilimli Mahallesi’ndeki 5 daire, 3 dükkânın yıkımını izleyerek Mobil Koordinasyon Merkezi’ndeki yetkililerden bilgi aldı.



“Evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerini en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz”

Bakan Murat Kurum, Düzce’deki depremzedelerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi. Evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerini en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceklerini söyledi. Bakan Kurum, konteyneri teslim edilen 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'a ağır hasarlı evinin yanında yeniden eski düzenini kuracaklarını söyledi ve gerekenlerin yapılacağını belirterek, “Sen merak etme, konteynerin de geldi, evini de inşallah hızlıca buraya yapacağız. Sen üzülme.” dedi.



Bakan Kurum, evi ağır hasar alan Nurgül Gökçe isimli vatandaşa da “Yenisini yaparız, daha güzel olur, orada oturursun. Sen üzülme. Ağır hasarlı evinize aman girmeyin, burada oturmayın.” dedi. Ardından yetkililere bölgedeki depremzedelerin taşınma süreçlerinin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.