Bakan Kurum: "Bu kampanya, tarihin en önemli dönüşüm kampanyasıdır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar Kentsel Dönüşüm Toplantısı’ndaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlara ileterek başladı.

“Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu kardeşlerimizin yardımına koştuk tüm afetlerde, tüm yangınlarda biz milletimizle el ele verdik ve şehirlerimizi yeniden inşa ettik”

Bakan Kurum, programa gelirken Malatyalı vatandaşlarla karşılaştığını belirterek, “Az önce buraya gelirken yolda Malatyalı kardeşlerimizi gördük. Dediler ki ‘Allah senden razı olsun. Bizim zor günümüzde Malatya'mıza geldin, sözünü tuttun. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu’. Yine Sinoplu kardeşlerimiz ‘Sayın Bakan selde bizim yanımızdaydın, Sinop'un meydanıyla, tarihiyle yeniden ayağa kaldırılması için gereken her şeyi yaptın. Allah senden razı olsun’ dedi. Biz ülkemizin her bir karış toprağına aşığız, sevdalıyız. Ve işte 85 milyon kardeşimiz için gece gündüz koşturuyoruz. Milletimizin nerede ihtiyacı varsa biz oraya koşuyoruz. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu kardeşlerimizin yardımına koştuk. Tüm afetlerde, tüm yangınlarda biz milletimizle el ele verdik ve şehirlerimizi yeniden inşa ettik. En sonunda da o annelerimizin, babalarımızın güzel dualarını almak bir ömre bedel. Allah tüm milletimizden razı olsun. Sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

“Bu noktada kentsel dönüşüme dair burada siz değerli kardeşlerimizin kampanyamıza katılmanızı istiyoruz, bu kampanya tarihin en önemli dönüşüm kampanyasıdır.”

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasının yüzyılın dönüşüm kampanyası olduğunu ifade ederek, “Şimdi de İstanbul'da büyük İstanbul dönüşümü ve “Yarısı Bizden” diyoruz. Hedef belli, yol önümüze. İşte 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında 2 rezerv olan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapıyı, konutu yenileyeceğiz ve yavrularımızın istikbali için geleceğe taşıyacağız. Bu noktada kentsel dönüşüme dair burada siz değerli kardeşlerimizin kampanyamıza katılmanızı istiyoruz. Bu kampanya tarihin en önemli dönüşüm kampanyasıdır. Yüzyılın dönüşüm kampanyasıdır.” dedi.

“Hak sahibi vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden kampanyamıza başvuracaklar ve bakanlığımızın, belediyemizin personelleri ön inceleme için binaya gelecekler ve ön incelemelerini tamamlayacaklar”

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasının detaylarını paylaşarak, “Birincisi; hak sahibi vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden kampanyamıza başvuracaklar ve bakanlığımızın, belediyemizin personelleri ön inceleme için binaya gelecekler ve ön incelemelerini tamamlayacaklar. İkincisi orada vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde konut maliyetlerinin yarısını devletimiz karşılayacak. Tabii burada ilave imar hakları varsa, ilave imar haklarından gelen bedelleri de konut maliyetinden düşeceğiz ve kalan maliyetin yarısını devletimiz karşılayacak. 2+1 daireleri 750 bin liraya ve aylık taksiti 5 bin 625 liraya, 3+1 dairelerimizi yine 900 bin liraya ve aylık taksiti 6 bin 750 liraya dönüştürüyoruz. Ve konutlarımızı TOKİ ile yapıyoruz. TOKİ’miz gelecek ve orada vatandaşımla el ele verip bu dönüşümü gerçekleştirecek.“ şeklinde konuştu.

“Başvuru sayısı 200 bini aşarsa, hak sahibi kardeşlerimizi Noter huzurunda kura ile çekeceğiz, kura ile belirleyeceğiz, ilk etapta 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv konut olmak üzere 300 bin konut dönüşecek”

Bakan Kurum, yapımına başlanılan konutların en geç 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayarak, “Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa, hak sahibi kardeşlerimizi Noter huzurunda kura ile çekeceğiz, kura ile belirleyeceğiz. İlk etapta 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv konut olmak üzere 300 bin konut dönüşecek. Rezerv konutlarımızı sizi ilgilendirdiği için burada ifade etmek isterim. Nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Hem Bağcılar'ın içindeki uygun alanlarda, hem de İstoç'un hemen arkasındaki alanda yapacağız. Yani yine Bağcılar'da kalacağız, yine Bağcılar'da komşularımızla, akrabalarımızla birlikte yaşayacağız.” ifadesini kullandı.

“1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığımızı görüyoruz. Bu başvuru sayısı bile milletinin devletine olan güvenidir. 21 yıldır bu ülke için, bu ülkenin vatandaşı için, milleti için gece gündüz koşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza olan inancıdır”

“Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların 3 gün önce başladığını kaydeden Bakan Kurum, “Başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? 3 günde, bugün 3. gün; 291 bin 526 bağımsız bölümden oluşan kardeşlerimiz başvuru yaptı. Toplam bina sayısı 47 bin 400'e ulaştı. Başvurulardaki bina sayısına baktığımızda Bağcılar'ımıza da 2 bin 807 binamız başvurmuş durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın yaşadığını düşünürsek, 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığımızı görüyoruz. Açık söylüyorum. Şimdiden bu başvuru sayısı bile milletinin devletine olan güvenidir. 21 yıldır bu ülke için, bu ülkenin vatandaşı için, milleti için gece gündüz koşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza olan inancıdır.” ifadelerini kullandı.

“Bağcılar'da belirlediğimiz 10 riskli alan ve 10 riskli alanda tam 33 bin 927 riskli yapımız var. Buralarda 150 bine yakın kardeşimiz, vatandaşımız yaşıyor, dolayısıyla bizim Bağcılar'da elimizi çabuk tutmamız lâzım”

Vatandaşların “Yarısı Bizden” kampanyası ile devletine olan güvenini bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

”Başvuru yapan tüm yapıların riskli olduğunu düşünürsek, hedeflediğimiz 1,5 milyon konutluk dönüşüme dair başvuru sayısının beşte birini şimdiden aldığımızı görüyoruz. Bu vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin dönüşüme ne kadar kararlı olduğunu da net bir şekilde göstermektedir. Biz bunu çok iyi görüyoruz. Hep birlikte sizlerle beraber bir ay içerisinde 1,5 milyon konutluk başvuru olacak ve 5 yıl içerisinde az önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 1,5 milyon konutumuzu el ele dönüştüreceğiz. Bunu, buradaki kardeşlerimizle beraber yapacağız, Bağcılar'la birlikte gençlerimizle, hanım kardeşlerimize birlikte yapacağız. Annelerimiz, babalarımız bize destek olacak ve hep birlikte İstanbul'umuzu dönüştüreceğiz. Şu an Bağcılar'da belirlediğimiz 10 riskli alan ve 10 riskli alanda tam 33 bin 927 riskli yapımız var. Buralarda 150 bine yakın kardeşimiz, vatandaşımız yaşıyor. Dolayısıyla bizim Bağcılar'da elimizi çabuk tutmamız lâzım. Bir an önce binalarımızı dönüştürmemiz lâzım. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle nisan ayında, yani 26 gün önce Bağcılar Demirkapı’daki Albayrak sitemizde konutlarımızı bitirdik. 822 konut ve 45 dükkânımızı vatandaşlarımıza armağan ettik.”

“Yenimahalle Ece Sitemiz ve Fatih Mahallesi Demircan Sitesinde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı ve bu kentsel dönüşüm projemizde de 600 konut 67 dükkân yapacağız ve tüm altyapı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte yapacağız”

Bağcılar Demirkapı’daki Albayrak sitesinde konutları 26 gün önce teslim ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “822 konut ve 45 dükkânımızı vatandaşlarımıza armağan ettik. Demirkapı’da 11 bloktan oluşan 284 daireli 5 dükkânlı As Burçaklar Sitemiz var. Şu an itibariyle de bu sitemizde yüzde 92 oranında vatandaşımızla anlaşma yaptık. En kısa sürede burada kentsel dönüşüme başlıyoruz. Ayrıca Yenimahalle Ece Sitemiz ve Fatih Mahallesi Demircan Sitesinde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı. Bu kentsel dönüşüm projemizde de 600 konut 67 dükkân yapacağız ve tüm altyapı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte yapacağız. Bağcılar Belediyemiz sizlerle görüşmeye en kısa zamanda başlayacaklar, inşallah hiçbir mağduriyet yaşamadan vatandaşımın rızası çerçevesinde dönüşüm çalışmamıza başlayacağız. Vatandaşımız bizden daha hızlı hareket etmemizi bekliyor. Ben buradaki tüm kardeşlerime bu uzlaşma görüşmelerine gelmelerini ve belediyemizle, Bakanlığımızla bu dönüşümü gerçekleştirmelerini istiyorum” dedi.

“Bağcılarımızın içindeki vatandaşımızın mağduriyetini gidermiş olacağız”

Bağcılarda 11 bin bağımsız bölüm ve bu bölümlerde yaşayan donatı alanında yaşayan vatandaşların olduğunu belirten Bakan Kurum, “İmar planları vesilesiyle bu kardeşlerimiz donatı alanında, yolda, okulda, parkta yaşıyorlar. 12 bin konut dörtle çarpsanız yaklaşık 50 bin vatandaşımız burada yaşayan kardeşlerimizi bu Bağcılar için önemlidir. Bağcıların bugün en önemli müjdesidir. 1.5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde İSTOÇ’un hemen arkasında yapacağımız rezerv konutlara bu donatı alanında yaşayan kardeşlerimizi taşıyacağız ve yerleştireceğiz. Rezerv konutlarımızı yapacağız ve 12 bin konutumuzu vatandaşlarımızın rızası ile birlikte arsa değerleriyle birlikte değerleri neyse o değerleri ile birlikte hemen İSTOÇ’un arkasında yapacağımız rezerv alanlara yerleştireceğiz. Böylelikle Bağcılarımızın içindeki vatandaşımızın mağduriyetini gidermiş olacağız. Tapusunu alacak çocuklarına, evlatlarına bir miras bırakabilecek. Aynı zamanda o boşalan alanlardaki yerlere de Bağcılar’ın gençliği, vatandaşlarımız için yeni okullar, parklar, yeşil alanlar yapacağız. Yollarımızı açacağız, oralara otoparklar yapacağız ki Bağcılarımız çok daha güçlü, güzel olsun. 1999 depremi sonrasında az hasar almış 158 binada yaşayan kardeşlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak buraya da bugün 20 milyon lira hibe desteği veriyoruz ve Bağcılarımızın gençliği için bu projeyi hayata geçiriyoruz”

Bağcılar’da örnek bir dönüşümü başlattıklarının ve gençler için projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Belediyemizle birlikte Mahmutbey Mahallemiz bu alanda yine yapı malzemeleri olarak ahşaptan 350 tane konut yapacağız. 2 katlı zemin artı 1. bahçesi olan. Orada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği, donatısı olan, içinde her türlü ihtiyacı giderebileceğimiz 350 tane konut yapıyoruz. Burası hem mimarisi ile hem yapı malzemesiyle örnek oluşturacak. Bitti mi, bitmedi. Bu alanları ne yapacağız? Bu alanları, bu konutlarımızı vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde eğer kiralık ev bulamıyorsa, burada zorlanıyorsa yapacağımız bu ahşaptan rezerv konutlara geçici olarak yerleştireceğiz. Ve işte o 350 konut da vatandaşım gidip dışarıda diyelim ki kiralık daire bulamadı, bizim yapacağımız ahşap evlere gidecek, geçici olarak yerleşecek. Evi bitince de hemen evine geçecek. Diğer taraftan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında biz vatandaşlarımıza aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapacağız. Ve 10 bin 500 lira da taşıma yardımı yapacağız. Vatandaşımızla el ele, hiçbir şekilde mağduriyet vermeden bu süreci yürüteceğiz. Peki, bitti mi? Bitmedi. Bağcılarımızın gençleri, onları unutur muyuz? Bizden kütüphane istediler. Biz de Bağcılar Belediyemizle birlikte Bağcılarımıza Şehir Kütüphanesi ve tiyatro yapma kararı aldık. Bakanlık olarak buraya da bugün 20 milyon lira hibe desteği veriyoruz. Ve Bağcılarımızın gençliği için bu projeyi hayata geçiriyoruz.”

“Biz öyle meydanlarda gelip boş vaat verip, o vaatleri tutmayanlardan değiliz, eğer bir şey söylüyorsak, o sözümüzün arkasında dururuz, 21 yıldır bunu milletimiz biliyor”

Bağcılar'da 7 yıldır beklenen Kemalpaşa yan yol planının hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Kurum, “7 yıldır bekliyordu vatandaş. Bu imar planları şu an itibariyle onaylandı, askıya çıkarıldı ve bu da oradaki vatandaşlarımın sorunlarını, problemlerini çözme adına devletimizin, belediyemizin göstermiş olduğu, bizlerin göstermiş olduğu iradenin yansımasıdır. Biz öyle meydanlarda gelip boş vaat verip, o vaatleri tutmayanlardan değiliz. Eğer bir şey söylüyorsak, o sözümüzün arkasında dururuz. 21 yıldır bunu milletimiz biliyor. Eserlerimizle, hizmetlerimizle vatandaşımız için şehirlerimiz için yapılması gereken her türlü hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetlerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız ve sizlere kazandıracağız.” dedi.

“Herkesin Bağcılarını herkesin İstanbul’unu eserlerin İstanbul unu hep birlikte inşa edeceğiz ve bu şehri kimsenin insafına beceriksizliğine terk etmedik, terk etmeyeceğiz”

Bakan Kurum, Bağcılar’da çalışmalarının sadece bunlardan ibaret olmadığını belirterek, “Bağcılar'da biliyorsunuz ilk millet bahçemizi ki Bağcılar'ın en değerli, en kıymetli yerinde bir millet bahçesi yapıyoruz ve ilk fidanlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Millet bahçemizi hizmetinize açmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. TOKİ'miz öncülüğünde devam eden “Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçemizde” çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çok kısa sürede burayı da tamamlıyor olacağız. Bitti mi yine bitmedi. Kıymetli kardeşlerim belediye başkanımızla konuştuk karar aldık ve Kirazlıbent’te ki 200 dönümlük alana bir millet bahçesi yapıyoruz ve buraya da mesire alanlarından yürüyüş yollarına spor tesislerinden parklara kadar vatandaşlarımızın orada huzurla dinleneceği ve Bağcılar'ın güzel İnsanların buradaki kardeşlerimizin nefes alacağı bir alanı da Bağcılar’ımıza hediye edeceğiz. Yine belediye hizmet binamız ve önündeki park ve çevre düzenlemelerini İller Banka’mızla belediyemizle birlikte tamamlayarak sizlere armağan etmiştik. Nice daha güzel eserler yapacağız. Herkesin Bağcılarını herkesin İstanbul’unu eserlerin İstanbul unu hep birlikte inşa edeceğiz ve bu şehri kimsenin insafına beceriksizliğine terk etmedik, terk etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.