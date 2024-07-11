Bakan Kurum: Adıyaman'ı her yönüyle kalkındıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afet bölgelerine yönelik mesaisini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret eden Bakan Kurum, bugün depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a geldi. Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratlarıyla Afet Koordinasyon Toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantıda, depremin ardından şehrin inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra, talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

“ADIYAMAN’IMIZI, HER YÖNÜYLE KALKINDIRACAĞIZ”

Toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Kurum, “Valiliğimiz, Belediyemiz, STK’larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman’ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz.” dedi.

"BİZE DÜŞEN ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE BİTİRMEK, EKSİK VARSA TAMAMLAMAKTIR"

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, “Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildi. Kırsalda, 39 bin 500 konutumuzun inşasına başladık. Bize düşen bu çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman’ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız." diye konuştu.