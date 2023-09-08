Bakan Kacır’dan Milas zeytinine haklı övgü!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milas yağlı zeytininin Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret tescili alması ile ilgili, "Kültürel değerlerimizin temsilcisi bu kıymetli ürünlerle üretimin artmasını desteklerken dünya pazarında ülkemizi tanıtma aşamasında övgü almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karar ile Milas yağlı zeytini, AB nezdinde coğrafi işaret alan 14. ürün oldu.

Kacır, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin coğrafi işaret başvuruları ile adından söz ettirmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Kültürel değerlerimizin temsilcisi bu kıymetli ürünlerle üretimin artmasını desteklerken dünya pazarında ülkemizi tanıtma aşamasında övgü almaya devam ediyoruz. Bizler ülkemizin bu alandaki potansiyelinin farkındayız. Ulusal ve uluslararası markalaşma için gereken adımları atıyoruz. Bu fırsatları değerlendirdiğimizde ülkemiz için ekonomik yönden faydalı olmanın yanında kültürel olarak da ilerleme kaydederek adımızdan hayranlıkla söz ettirmeye devam edeceğiz."