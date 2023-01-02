Bakan Dönmez duyurdu! Bulgaristan gazı Türkiye'de işlenecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Bulgaristan ve Türkiye arasında Doğal gaz satışı yapılacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı. Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış Doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.