Bakan Çavuşoğlu:"Ege ve Doğu Akdeniz’de hakkımızı hukukumuzu kimseye yedirmeyiz."

Bakan Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda STK temsilcileri ile buluştu.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, TİKA, THY, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurum ve kuruluşların dünyanın dört bir yanında diplomasilerini destekleyen faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Diyanet Vakfı, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını dünyanın dört bir yanına medeniyetimizin iyiliklerini taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, sahadaki diplomatların da kollarını sıvayıp yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, yürüttükleri çok katmanlı diplomasinin bir diğer unsuru da ekonomi diplomasisi olduğunu dile getirerek küreselleşen dünyada ticaret, yatırım, turizm, lojistik, sağlık, enerji, çevre, kültür savunma gibi konuların dış politikayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ekonomi, turizm, enerji, sağlık diplomasisi ve savunma sanayisi alanlarında yapılan çalışmaların halkın refahının artmasına doğrudan katkı sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi ve Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı tedarik zincirleri ve lojistik sorunlarının aşılması için de yoğun çaba sarf eden bir Türkiye var. Ülkemizi dünya ticareti ve enerji arzında stratejik bir merkez yapmak için çalışıyoruz. Rusya savaşından sonra kuzey koridor artık bir alternatif olmaktan çıktı. Dolayısıyla doğu batı orta koridor çok önem kazandı. Biz de Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk devletleriyle tarihi ipek yolunu yeniden canlandırmak için adımlar atıyoruz. Bu sadece demir yollarının, kara yollarının geliştirilmesi, limanların açılması değil. Lojistik konularında tek bir gümrük tarifesi uygulanması gibi bir çok boyutları var."

"Yunanistan ayağını denk almalıdır"

Bir yandan dünya barışına destek verirken bir yandan da milletin hak ve hukukunu korumak için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, herkese anladığı dilden konuştuklarını söyledi.

Diyalogdan, diplomasiden anlayana dostlukla, zordan anlayana da zor konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, "Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşmak milletimizin, devletimizin, vatanımızın, çıkarlarını korumak için bizim için bir zorunluluktur. Bodrum'un, Marmaris'in, Datça'nın dibindeki adaları anlaşmaların hilafına silahlandıran Yunanistan'a karşı anladığı dilden konuşmaya devam edeceğiz. Komşuluk hukukundan nasibini almamış Yunanistan ayağını denk almalıdır. Şimdi kendisine gaz verenleri, yarın iş ciddiye binince ortalıkta göremezler. Yunanistan kendi bildiği şu sözü unutmasın. 'Yumurta taşın üstüne düşse de taş yumurtanın üstüne düşse de kırılan yumurta olur.' Biz diplomasi alanında bu konuda yapılması gerekenleri yapıyoruz, ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Geçen ay BM Genel Sekreteri ile BM güvenlik konseyi üyelerinin NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanlarına bir mektup daha gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ege ve Doğu Akdeniz’de hakkımızı hukukumuzu kimseye yedirmeyiz. Herkes bu anlamda da aklını başına alsın, ayağını denk alsın. Türk milleti bu konularda tek yürektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, buradaki toplantının ardından Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Öğrenci Sarayına geçerek üniversite öğrencileri ile yemek sırasına geçerek tabldotta yemek aldı ve öğrencilerle aynı masada yemek yedi.

Çavuşoğlu, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.