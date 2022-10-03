Bakan Çavuşoğlu: Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmayla Türkiye, Libya MEB'inde arama faaliyetleri yapabilecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur.
Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız.
Akdeniz'den tüm kıyıdaş ülkeler eşit sağlamalı.
THY'nin tekrar uçuşlara başlaması için çalışıyoruz.
Şartlar olgunlaştığı zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasını gerçekleştireceğiz.
(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması ne anlama geliyor?
Türkiye ve Libya, 2019'da denizlerde yetki anlaşması imzalamıştı. Bugün açıklanan hidrokarbon anlaşmasıyla birlikte Türkiye, Libya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yani Libya kıtası sahanlığında arama faaliyetleri gerçekleştirebilecek.
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