Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.
Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu, "(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.
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