AjansHaber.com.tr Gündem ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimleri hakkında muhatabına bilgi verdi.

Terörle mücadele vurgusu: Türkiye'nin mücadelesi kararlılıkla sürecek

Görüşmede, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler de ele alınırken Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ermenistan’la normalleşme süreci ele alındı

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınırken Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumuna davet etti.

Blinken'dan Erdoğan'a geçmiş olsun dileği

Blinken görüşmede, COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
Üsküdar'da binada patlama!
İfadeler ortaya çıktı
İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı
Büyük Çankaya Oteli 30 yaşında
Türkiye'nin Ay'a göndereceği insansız uzay aracı
Kalın gündemi değerlendirdi