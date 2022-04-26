Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

Bakan Bilgin, "Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadeleri sözlerine ekledi.