AjansHaber.com.tr Gündem En düşük emekli maaşı artacak

Bakan Bilgin'den müjde: En düşük emekli maaşı artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

Bakan Bilgin, "Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" ifadeleri sözlerine ekledi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Başkent EDAŞ açıkladı: Kesinti söz konusu değil
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı
Eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Bursa'da tek motorlu bir uçak düştü!
Bakan Kurum duyurdu
Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan