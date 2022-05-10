Bahçeli'den sığınmacılar mesajı: Türkiye'nin yarınlarında olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''El ele verdiğimiz müddetçe hiçbir oyun bize sökmeyecektir. Türk milleti bayramıyla, bayrağıyla, bağımsızlığıyla, tüten bacasıyla tarih boyunca mazluma ses zalime de set olmuştur.

Muhalefete tepki

"CHP'de hayır umut gelecek yoktur. Aylardır devam ede gelen cumhurbaşkanı adayının kinm olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Israrlı arayışlar inatçı görüş ayrılıklarını derinleştirmiştir. Zillet ittifakı partilerin birbirine çalım atmayı adeta meslek edinmişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmeye isteği karşı duruşla kırılmaktadır."

"Sandık'tan Cumhur İttifakı çıkacak"

"Kim olursa olsun sandıktan çıkacak Cumhur İttifakı'dır. Seçimlerin erken alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. 2023'te Cumhurbaşkanımız açık ara farkla seçilecektir."

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır.Bizim anlamadığımız bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. İstanbul'u bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir."

Sığınmacılar konusu

"Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Öncelikle ve sağduyulu kavrayış ihmal edilemez bir zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadıkça atılacak her adım tıolpumun sinir uçlarını tahriş edecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen sığınmacı kampı değildir. Yabancı düşmanlığını teşvik eden çevrelerin açıklamalarına uyanık olmak şarttır. Sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Sığınmacılar bugün misafirimiz, yarın komşumuz olacaktır. Bazıları sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları ortadadır. Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı 4 milyon 82 bin 693'tür. Suriyeli sığınmacı sayısı da 3 milyon 762 bin 686'dir.''