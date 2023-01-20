Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması! "Takriben belli olmuştur"

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen Seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır.