Bahçeli'den Rusya'nın işgal operasyonuna "Rus ruleti" yorumu

MHP Lideri Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonuna geniş yer ayırdı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya'nın askeri operasyonu çok tehlikeli bir Rus ruletidir"

"Rusya Federasyonu'nun komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, uluslararası hukuka ve Minsk sürecine tamamen terstir. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır. Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişkidir. Rusya'nın askeri operasyonu çok tehlikeli bir Rus ruletidir"

"BM, irade gösterememiştir"

"Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir. Ukrayna'nın sınır güvenliği, insan varlığı ve egemenlik hakları çok tehlikeli saldırıya uğramıştır. 8. güne giren bu saldırı bütün vahametiyle sürmektedir."

"Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür"

"Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batıdır. Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir."

"Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir."

Bahçeli'den 5 Maddelik yol haritası

MHP olarak, çatışmaların ivme kaybetmesi, barış için adım atılması gereken adımları şu şekilde sıralıyoruz:

1-Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı.

2-Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı.

3-Rusya işgalden vazgeçmeli, askerleri geri çekmeli.

4-NATO doğuya genişleme stratejisini gözden geçirmeli.

5-Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki mutabakat arayışları memnuniyet vericidir. Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi bize göre barışın, huzurun, istikrarın kalıcı anahtarıdır. İstanbul'da müzakere ikliminin başlaması krizden çıkışın orta yolu bulunacaktır.



"Rusya ve Ukrayna ile doğrudan görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir"

BM yapısı derhal değişmeli. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde kendisiyle ilgili alınan kınama kararını veto etme hakkına sahip olması başlı başına çarpıklık, bu kuruluşun iflas ilanıdır. Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki, Rusya ve Ukrayna ile doğrudan görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir.

"Acil ateşkes tesis edilmelidir"

Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir."

"Zillet ittifakının Montrö hatırlatması siyasi bir tuzaktır"

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet ittifakının Montrö hatırlatması siyasi bir tuzaktır. Türkiye bir cephe ülkesi olmayacaktır."

Güçlendirilmiş parlamenter sistem tepkisi

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifi, 'güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin' taslak beyannamesidir."