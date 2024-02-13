Bahçeli'den Özgür Özel'e "demli çay" yanıtı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

24 yıl önce 100.yılla sözleşme yaparken Türk devrinin ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. 55.yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada geçmiştir. 55 yıl yürektir yükseliştir. 55 yıl şereftir, şeriftir ve şehadettir. Tuzak kurdular karalamalar attılar şükürler olsun hayalleri kabusa döndü. Bu dava kutludur. Hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış doğması da beklenemez. Ülkücü doğduk ülkücü yaşadık ecel kapıyı çaldığında can emaneti ülkücü olarak teslim edeceğiz. Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletten alan siyasal bir düşünce hareketidir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Milliyetçilik bu gerçeğin şuurla kavranmasıdır.

ALPER GEZERAVCI AÇIKLAMASI

Yaklaşık 3 haftalık uzay görevinden Alper Gezeravcı ile övünmemiz millet olma halinin mümtaz bir sonucudur. Bu vesile ile Alper Gezeravcı kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarınların paha biçilmez bir tablosudur.

DEMLİ ÇAY POLEMİĞİ

Özgür bey çayı demli de sevip sevmediğimizi sormuş. Çayı severiz ve sağlık açısından doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz. Sizde her ayağa uygun bir numara olduğunu görüyoruz. Demli çay baş göz üstüne ama DEM'lenmiş bir siyasete her zaman hayır demeyi sürdüreceğiz. CHP'nin demlenmesi çayın demlenmesi gibi değildir.

"ÖZGÜR BEY, CANIN DEMLİ ÇAY MI ÇEKİYOR?"

CHP DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. Kirli ilişki ağları uyanık her kesin dikkatinden kaçmayacaktır. DEM'in özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor? Senin için de bir bardak çay ayıralım ama demi çaydan başka maksatla istersen kusura kalma, duyacağın laflara ise sakın alınm

BÜYÜKERŞEN'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eğer akli melekeleri gitmemişse gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri CHP'nin özetidir. Osmanlı İmparatorluğu devletin adıdır. Milletin adı da Türk'tür. Türklüğe karşı bin yıllık sinmiş kin ve nefret bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Eskişehirli vatandaşlarım böylesi kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Büyükerşen'in aklında ne varsa diline yansımıştır. "