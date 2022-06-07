Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Mertsen çık söyle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, iradesi, heyecanı olmayan, yalan, riya, istismardan başka sermayesi kalmayan, sorunlara başka başkentlerden bakanların maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlatıyoruz.

Anket şirketlerine tepki

2023 yılında yapılacak genel seçimlere hazırlanıyoruz. Derviş sabrıyla, akıncı cesaretiyle milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. Siyasetimizi küçümseyenlere, kamuoyu araştırmalarıyla itibar suikastı yapanlara diyorum ki, sizler bizi hafife alacaksınız günü geldiğinde ağırlığınız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız. Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz.

Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için bekleyenlere Türk milleti gününü gösterecektir. Cumhur, sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir. MHP, önüne bakıyor mücadelesine odaklanıyor, Cumhur İttifakı Türkiye'yi büyütme ve yükseltme amacına giriyor. Gerçek anketi yapacak olan millettir.

Henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. Bu masa kinin, kirin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bu masa zilletin mayalandığı zararlı kımıl masasıdır. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Umudumuz millettir.

Enflasyon mesajı

İlkeli, milli ve dürüst siyaset sorunların aşılmasında yegane imkan, asıl fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması elbette düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası Cumhur'un iradesiyle çizilecektir. Bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığının kuşatması kırılacaktır. Hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık bir mücadelenin içindedir. Fiyat etiketlerini yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.

Gıda, enerji, akaryakıt fiyatlarında dengesizliklerin ekonomik bir temeli ve makul ve meşru nedeni yoktur. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın kazancına musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Fiyatların artışı konusunda ajan gibi faaliyet içinde olanların lekeli varlığı inkar edilemez.

Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır. 2022 ilk çeyreği GSYİH yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir.

Zillet ittifakının Türkiye aleyhtarı tezgahları, batık tenkitleri işe yaramayacak, ekonomik ve siyasi istikbalimize çomak sokamayacaktır. Bunları aşacağız, bugünkü zorlukları yeneceğiz.

NATO gündemi

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti, askeri harekatlarla engellenmiştir. Türkiye, bölücü teröre merhamet göstermeyeceğini, müsaade etmeyeceğini güç kullanarak kanıtlamıştır. Bölücü terörün hudutlarımızda tutulması, ülkemizi zehirleme ve tehdit amacı başarılı olamayacaktır.

Bölücü terör örgütüne silah veren, mühimmat temin eden ülkeleri ahlaken ve hukuken müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Hani terör insanlık suçuydu? Terör örgütlerini Türkiye'ye tercih eden NATO üyesi ülkeler bize göre Türk ve İslam düşmanlığının ortak paydasında buluşmuşlardır. Karşımızdaki bu tablonun NATO'nun kuruluş, ilke ve esaslarına karşı olduğunu kimse inkar edemeyecektir.

Türkiye bugüne kadar NATO'nun sadra şifa tavrını maalesef yeterince görmemiş, belirlenen stratejilerin milli güvenliğine katkısı olmamıştır. Terör örgütlerine desteğini sürdüren NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye bakışı ortadayken İsveç ve Finlandiya'ya nasıl tamam diyelim? İsveç ve Finlandiya ellerine bulaşan kanları yıkamak durumundadır.

Yunanistan'a tepki

Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da sökülüp atılmalıdır. Miçotakis'in dedeleri gibi maşalığa heves etmesi bardağı taşırmak üzeredir. Adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen Miçotakis, Ege'yi Yunan denizi haline getirmek için yoğun çaba içindedir. Miço haddini aşmaktadır. Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Ege'de boğulmak isteyen çıksın karşımıza.

Lozan ve Paris anlaşmalarına göre adaları silahlandıran Yunanistan yönetimi suçludur. 12 adanın yüzü Türkiye'ye dönüktür.

Seçim güvenliği tepkisi

CHP Genel Başkanı'nın gündemi bambaşkadır. Ülkemizin mücadelesine en küçük desteği yoktur. Devamlı üç maymunu oynamakla meşguldür. CHP kayıptır, diğer partiler su kaynatmıştır. Erken seçim yaygarasıyla hepsi kuyruğa girmektedir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır.

Seçim güvenliğiyle çağrıda bulunması pişkinliktir. Bu devletin hakimi varken, savcısı, polisi, jandarması varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlayacaktır. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Bunların elle tutulacak hiçbir projesi yoktur.

"Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı?"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dışında söyleyecekleri ikinci bir şey yoktur. Kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri tartışma konusudur. Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla. Neden susuyorsun, niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı, gözün kesiyor mu?

Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş için, Sorosçu Kavala için adaylığa hazırdır, FETÖ'cüleri eski görevlerine iade için adaylığa heveslidir. Bu zat önceliğimiz Türkiye diyor, buna kendisi bile inanmıyor. Bize hikaye anlatmayın."