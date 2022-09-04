Bahçeli, Sivas'tan böyle seslendi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurucu lideri Erdoğan!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta partisinin ilk seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"2023 yılına hazır mısınız? Zilleti bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 6'lı masaya hesap soracak mısınız? Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldik. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1 buçuk yıldır kararsız davrananlar varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar, kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alıp dursunlar. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz apaçık ortadadır.

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

"Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor"

Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.

Enflasyon ve ekonomi vurgusu

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız. Cumhur İttifakı çiftçinin, memurun, emeklinin, mazlum gönüllerin can beraberidir. Bizde yalan yok gerçek vardır. Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ile yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı ve kurucu lideri"

Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayal ettiklerimiz eninde sonunda gerçekleşecektir. Cumhur İttifakı Kızılelma seferberliğidir. Bizim adayımız net ve bellidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Erdoğan yeniden seçilecektir.

"İnançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur"

Türkiye'yi geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye sahip çıkan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır. Bizim zillete düşürecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu ülkenin öz evladıdır.