Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sümeyye Kardaş'ın işlettiği tekel bayine plakasız motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişi iş yerine rast gele ateş etti. Saldırı anında dükkanda olan Sümeyye Kardaş ve yakınının yaşadığı korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasanın olduğu bölümde bulunan Kardaş ve yakını, silah sesleri üzerine birbirlerine sarılarak sandalyeye oturdu. Saldırganlar ise olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Dükkana iki mermi isabet ederken, polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İşte saldırı anı

Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı!



🔹Bağcılar'da yüzleri maskeli iki kişi plakasız motosikletle geldikleri tekel bayisine silahlı ateş açtı. pic.twitter.com/sX2CI6GV9l — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 17, 2024

“BEN DÜKKANIMI İSTEYEN ŞAHISLARDAN ŞÜPHELENİYORUM

İş yeri sahibi Sümeyye Kardaş "Bu olay meydana gelmeden beş gün önce dükkanıma üç tane şahıs geldi tanımadığım insanlar. Dükkanı devredip devretmediğimi sordular, ondan sonra ben de dükkan satılık değil dedim. Sonra ısrarla dükkanı onlara vermemi söylediler, ben istemedim. Sonrasında da dükkanın kurşunlanıp kurşunlanmadığını sordular. 'Dükkana sıktılar mı? Daha önce de' dediler. Ben de hayır dedim. Benim dükkanıma neden sıksınlar diye. Bu olay olduktan sonra çıktılar normal bir şekilde konuştular. Üç gün sonra müşteri olarak geldiler. Ertesi gün dükkanım kurşunlandı. Ben de bu şahıslardan şüpheleniyorum, çünkü benim hiç kimseyle problemim olmadığı için bunlardan şüpheleniyorum. Dükkanı kurşunlayanlar da plakasız motosikletle, yüzleri maskeli olarak geldiler" dedi.