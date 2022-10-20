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Artvin'de sağanak etkili oldu!

Arhavi'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanağın ardından cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı, şehir içi trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Aşırı yağışa bağlı olarak bazı su kanalları ve rögarların tıkanmasıyla yol seviyesinin altında kalan bazı iş yerleri ile depoları su bastı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle 22 Temmuz 2021'de taşarak sel afetine yol açan Kapisre Deresi'nde de su seviyesi yükseldi.

Arhavi Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma yürütüyor.

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