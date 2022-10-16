Arkadaşları için şehit oldu!

Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı olan Yener Saygın (42) patlamanın yaşandığı gün, gündüz vardiyasındaydı, ancak bir arkadaşı ile yer değiştirip geceye kalmıştı.

6 arkadaşını kurtardı ve yine madene koştu

Yener Saygın, patlamanın ilk dakikalarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Ancak madenin kotlarında başka arkadaşları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini taktı ve yeniden madene koştu. Maalesef nefesi onu bir daha dışarı çıkaramadı. Yener Saygın şehit oldu.

Yener Saygın'ın babası da aynı madenden emekli

Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük yas içinde. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

Aydın Kalaycı da tereddüt etmeden tekrar içeri koştu

Patlama sırasında ocakta bulunan ve 2 dakika ile kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı,

“Büyük bir patlamayla birlikte her taraf birbirine karıştı. Ocakta üretim yapan arkadaşlarımız, bu patlamadan en çok etkilenen arkadaşlarımızdır. Ben 2 dakika ile kurtuldum. Eğer 2 dakika daha geride olsaydım, ben de gidiyordum. Tavanda bulunan su torbaları patlama sırasında perde görevi yapıyor, bizim arkamızda kaldı, biz de onun gerisinde olduğumuz için kurtulduk” dedi.

Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim.''