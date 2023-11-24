Antalya’da kaza; 3 yaşındaki Mustafa Poyraz öldü, 8 yaralı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kaş- Seydikemer D-400 kara yolunda meydana geldi. Mahmut Tolga Aksoy (31) yönetimindeki 07 Y 8154 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yaşar Uçar (23) yönetimindeki 07 Y 7886 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Yaşar Uçar ve Mahmut Tolga Aksoy ile her iki araçtaki İlknur Aksoy (29), Hatice Aksoy (58), Ali Ayaz Aksoy (9), Mustafa Poyraz Aksoy, Gizem Kızıler (26), Elif Ezgi Kızıler (8) ve Esila Erva Kızıler (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Poyraz Aksoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Mustafa Poyraz Aksoy'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kaş'a götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralıların ise sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.