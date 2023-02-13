Antakya'da tam 175. saat sonra gelen mucize: Anne ve 2 çocuğu kurtarıldı!
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinin 175'inci saatinde enkaz altında temas kurulan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan'daki, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları bölgede aralıksız sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 175'inci saatinde bir anne ve 2 çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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