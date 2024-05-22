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Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Başkentte yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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