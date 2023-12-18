AjansHaber.com.tr Gündem Ankara'da FETÖ soruşturması: 19 gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphe hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yerlikaya:“Polisin haklarını düzenleyeceğiz"
MİT'ten nokta operasyon!
Üniversite babanın çiftliği değil!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kısıtlama sinyali
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Yalova'da deprem!
İsrail'in yaraladığı kameramanı öldü