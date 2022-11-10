Ankara Valiliğinden ölü bulunan Afganlar hakkında açıklama!
Ankara Valiliği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının, cumhuriyet savcılarınca soruşturulduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Altındağ ilçesindeki bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olayın cumhuriyet savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
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