Ankara merkezli 15 ilde FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları ve yurt dışı çıkış kayıtları incelendi.

Bu kapsamda, 49 zanlının, HTS kayıtları ile açık kaynak araştırma raporlarına göre, terör örgütünün sözde "Bağımsız Birleşik Kürdistan" hedefleri doğrultusunda "ideolojik alan merkezi" yapılanmasına bağlı faaliyette bulundukları tespit edildi.

Yurt dışında temin edilen paralar FETÖ üyelerine elden veya ATM'den dağıtıldı

FETÖ/PDY'nin menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler ve bunlar aracılığıyla terörizmin finansmanı eylemleriyle ilgili olarak daha önce yapılan soruşturmalarda etkin pişmanlık göstererek ifade veren örgüt üyelerinin beyanları, mali analiz raporları, iletişimin dinlenilmesi ve teknik araçlarla izleme tutanakları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden deliller toplandı.

Örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış, örgüt üyeliğinden ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, yine örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinden temin edilen paraların, "mağdur aileleri" olarak adlandırılan mensuplarına elden veya ATM'lerden kartsız işlemlerle dağıtıldığı belirlendi.

Bu kapsamda faaliyetleri deşifre edilen 4 şirket ile 3'ü bu şirketlerin sahibi, 2'si kurye 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonla 54 FETÖ ve PKK/KCK üyesinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.