Ankara ekipleri, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı!

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyasından "Milli mücadelemizin kalbi, Cumhuriyet'imizin merkezi Ankara'mızın başkent oluşunun 100. yılı kutlu olsun!" mesajıyla bir kutlama videosu yayımladı.

Ankara'nın tanıtımının yapıldığı videoda, Ankara'nın başkent oluş süreciyle ilgili de bilgiler verildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara görselinin yer aldığı paylaşımda, "Ankara'mızın ‘Başkent’ oluşunun 100. yılı kutlu olsun! 100 yıldır Cumhuriyetin başkentini temsil etmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.