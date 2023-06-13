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Ankara-Bala yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel nedeniyle Ankara - Bala yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel nedeniyle Ankara - Bala yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara - Bala yolunun 16. kilometresinde aşırı yağışlar sonrasında etkili olan sel birikintisi sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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