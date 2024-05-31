Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı!

Kocaeli'de D100 İzmit geçişinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

Yaralıların son durumu



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUA'dan açıklama



Türkiye Uzay Ajansı'ndan Alper Gezeravcı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, ''Gençlik Buluşması kapsamında Kocaeli’nde bulunan astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yapmıştır. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Gezeravcı ve araçtakilerin sağlık durumları iyidir. Gezeravcı’ya ve kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.