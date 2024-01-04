İnsanlı ilk uzay yolculuğumuzun saati belli oldu!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Alper Gezeravcı'nın tarihe geçmesine sadece günler kaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gezeravcı'nın Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini duyurdu.

Kacır, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

13 farklı deney yapacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Alper Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı.

Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.