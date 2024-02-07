Alper Gezeravcı bugün yola çıkıyor!

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ayrılışı, Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 3 defa ertelenmişti.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Ax-3 ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtildi.

7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 12 saat sürecek.