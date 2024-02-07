Alper Gezeravcı bugün yola çıkıyor!
İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'yı Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan TSİ 17.05'te ayrılacağı açıklandı.
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ayrılışı, Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 3 defa ertelenmişti.
SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Ax-3 ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtildi.
7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 12 saat sürecek.
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