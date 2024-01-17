Ali Koç'tan anlamlı Süper Kupa teklifi

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kurum ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

3 büyükler olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı aynı gün ziyaret eden Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde takımlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, ve oradan zevk alacağımız, huzur duyacağımız maçları yapmış olacağız. İstanbul'umuzu bu manada yeni statlarıyla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız." diye konuştu.

Murat Kurum nezdinde önemli bir teklifte bulunan Koç, ertelenen Süper Kupa finalinin depremden etkilenen illerden birinde oynanması önerisinde bulundu.