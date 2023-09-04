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Aksaray sele teslim: Asel bebek aranıyor!

 Aksaray'da dün akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD'dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı.

Aramanın yapıldığı kanalda 70 kişiden oluşan ekip, "sondalama" yöntemiyle Asel bebeği arıyor.

Öte yandan bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

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