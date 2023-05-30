Akçay: “Türkiye, dünyaya önemli dersler vermiştir"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan MHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin, bu dönemde istikrarını kökleştirdiğini, güven içinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerleneceğini söyleyen Akçay, seçim süreciyle birlikte yeni bir siyaset anlayışıyla Türkiye Yüzyılı siyasetini gerçekleştireceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, geçmiş dönemlerde olduğundan daha fazla ülkemize, milletimize hizmeti gerçekleştireceğiz. Meclis Başkanı seçimini takiben çalışmalarımıza süratle başlayacağımızı düşünüyorum. Hepimiz, ülkemiz, milletimiz için tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Türkiye hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs seçimleriyle dünyaya hem demokrasi hem insanlık dersi vermiştir. Türkiye üzerine yapılmak istenen bütün olumsuz algı faaliyetlerine ve propagandaya rağmen aziz milletimiz, demokrasiye, milli iradeye ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını her seçimde olduğu gibi bu seçimde daha fazla ortaya koymuştur. Türkiye, dünyada kendilerini 'demokratik ülke' olarak ifade eden pek çok ülkeye de bu konuda önemli dersler vermiştir. Bu seçimlere katılım nispeti yüksek olmuştur. Ayrıca hem yürütmede hem de TBMM'de temsiliyet nispeti, yani milli iradenin hem yürütmeye hem Meclise yansıma nispeti, dünyaya örnek olacak şekilde yüksek gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye'de demokrasinin kurumsallaştığını, kökleştiğini çok açık delil olarak göstermektedir."

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim sürecinin zorlu ve renkli olduğunu, aldıkları sonuçtan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Bir aktör ve yazar olarak AK Parti çatısı altında insanlarla birlikte olduğunu ve seçim sürecinde kalıplaşmış propagandaları kırmaya çalıştığını anlatan Yenişehirlioğlu, "Siyasetin kaotik havasını yok edip insanlara biraz muhabbet ve mutluluk getirmeye çalıştım." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, şerefli TBMM'nin bir üyesi olmanın onur verdiğini dile getirerek, "Hayırlar feth ola, şerler def ola, kutlu Meclis abad ola." ifadelerini kullandı.

"Kurşun asker" gibi bir adam olmadığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, milletvekilliği sürecinde TBMM'nin olmazsa olmaz prensiplerine uyacağını söyledi. Yenişehirlioğlu, "Sanatçı kimliğimi korumak, o naifliği Meclise taşımak istiyorum. Ben, 28 yıl ceza avukatlığı yapmış bir adam olarak gerektiğinde Erol Taş da olabiliyorum ama tercih ettiğim bir şey değil bu. O soğuk havayı biraz kırmayı istiyorum." dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, basın mensuplarının TBMM'deki ilk izlenimini sorması üzerine, bürokratik işlemleri sevmediğini belirtti. Akdeniz iklimine alışkın olduğunu, karasal ikliminin kendisine sert geldiğini anlatan Yenişehirlioğlu, "Meclis'e çocukluğumdan beri gelirim. Rahmetli amcam, ağabeyim milletvekiliydi. Amcamız elimizden tutar Meclis'te yemek yedirir, Anıtkabir'e götürürdü bizi. Gelmediğim, bilmediğim bir yer değil. İstanbul aşığı bir adamım ama bundan sonra Ankara'da yaşayacağız, Ankara'nın havasını koklayacağız. Bir parça kendi rengimi, kokumu, büyümü katmak istiyorum." şeklinde konuştu.