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İYİ Partili Ağıralioğlu istifa etti!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, resmi olarak partisinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden resmi olarak istifa etti.

Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavuz Ağıralioğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin iptal edildiğini duyurdu.

''Gördüğüm lüzum üzerine''

Ağıralioğlu, bu gelişmelerin ardından resmi olarak partisinden istifa etti. Söz konusu gelişmeyi Gazeteci Mehmet Akif Ersoy duyurdu.

İyi Parti Grup Başkanlığına yazılan dilekçede Ağıralioğlu, ''gördüğüm lüzum üzerine'' ifadeleriyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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