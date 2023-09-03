AFAD ve Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

22 il için sarı ve turuncu kod

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından 19 il için sarı kodlu ve 3 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale için sarı kodlu Ankara, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sel ve su baskını uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.