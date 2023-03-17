AES: “Acilen alan değişikliği duyurusu yapmalıdır”
Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alan değişikliği için gereken adımları hala atmadığına açıklamada, “Mezun olduğu branşa veya ikinci bir yükseköğretim programını bitirerek mezun olduğu alana geçmek isteyen öğretmenlerin alan değişikliği talepleri karşılanmalıdır” denildi.
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği için gereken adımları hala atmamıştır. Mezun olduğu branşa veya ikinci bir yükseköğretim programını bitirerek yeni mezun olduğu alana geçmek isteyen öğretmenlerin alan değişikliği taleplerinin karşılanmalıdır” denilerek şöyle devam edildi:
“Alan değişikliği bir ihtiyaç olup sertifika veya yan alan nedeniyle geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı; yapılacak alan değişikliğinin yönetmeliğe uygun ve her sene düzenli şekilde yapılmalıdır.
Alan değişikliği için bir an önce duyuruya çıkılmalı, öğretmenlerin alanlarına uygun kadrolara geçebilmesi için ilde normu boş bulanan branşların tamamı açılmalıdır.”
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