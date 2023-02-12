Adıyaman'da 7 yaşındaki Hacı Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

152 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Narlıkuyu apartmanı enkazında yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 7 yaşındaki Hacı Ahmet sağ olarak kurtarıldı. Öte yandan, Hacı Ahmet’in anne, baba ve kardeşinin enkaz altında olduğu fakat onlardan henüz haber alınamadığı öğrenildi.

Ekipler Hacı Ahmet için seferber oldu

Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu apartmanının 4.katında enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan hummalı çalışma sonrası küçük çocuğa ulaşıldığı bildirildi.